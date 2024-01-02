Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


02 Ocak 2024 08:56
İl içi tayin ne zaman, gangi şartlarda, hangi sitede?

Merhaba anestezi teknikeriyim, 4 yılım 30 martta doluyor, il içi tayin istiyorum, ama tarihler de k geliyor mu nasıl yapacağım bilmiyorum, bilgisi olan yazabilirmi teşekkür ederim şimdiden

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