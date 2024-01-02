Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


02 Ocak 2024 09:28
resmi tatil hafta sonu izni
merhabalar arkadaşlar sözleşmeli personele yaptığı fazla mesai karşılığında ücret değil izin veriliyor her 8 saatte 1 gün bu normal hafta içi fazla çalışma için tamam yalnız hafta sonu ve resmi tatil günlerinde yapılan mesai için kaç gün verilecek 1 saat bile çalışsan senin o gününü komple yiyorlar 24 saat gibi düşünüp 3 gün izin mi talep etmemiz lazım yada kaç gün verilir bilgisi olan var ise

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