Gündem \ Hayata Dair
Editörler : F16 Gökçen


02 Ocak 2024 09:42
2024 yılından beklentilerimiz.

Afetzedelerin evlerine kavuştuğu, issizlerin iş bulduğu. öğrencilerin başarılara imza attığı. kimsenin geçim sıkıntısı çekmediği, şiddetten uzak, sevgi dolu günlerin barış içinde geçtiği bir dünya.. sağlık. huzur ve mutluluk dolu bir yıl olmasını dilerim..

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