Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


02 Ocak 2024 10:27
Hizmet Birleştirme Özel Sektör

Seçim öncesi kadroya hemşire olarak geçtim. Kamudaki sürelerim hizmet dökümüne ekledi ve 4/4 oranında Prim günü olarak değerlendirildi yazıyor ancak özelde geçen 2 yılım KHA yani KAZANILMIŞ HAK AYLIĞI DERECE VE KADEMESİ olarak değerlendirilmedi yazıyor. Sağlık,diyanet,teknik hizmetler sınıflarında aynı unvanda çalışılan sürelerin 3/4 'ünün değerlendirilmesi gerekmiyor mu? Bİlgisi olan biri aydınlatabilir mi acaba? Ona göre il sağlık müdürlüğü ile görüşeceğim.

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