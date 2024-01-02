Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


02 Ocak 2024 10:45
Memur ve Memur Emeklisini Bekleyen Tehlike

Bazı basın yayın organlarında emekli memur yüzde 50 alırken diğer emeklililer yüzde 38 civarında zam alacak şeklinde haberler yapılıyor. Bu basın yayın organlarında yüzde 50 ücret artışının yüzde 15lik kısmının temmuzda geri alınacağı kısmı söylenmiyor.

Memur emeklisi ile diğer emeklililer aynı oranda zam alırsa ortalama memur emeklisi maaşı taban aylık emekli aylığına daha da yaklaşmış olacaktır, zira diğer emeklililerden yüzde 15lik kısım temmuzda geri alınmayacak. Yüzde 15lik kısım çalışan memurda da geri alındığı için yani 6 aylık enflasyondan düşüldüğü için çalışan memurun da aleyhine bir durumdur.


M Can
Genel Müdür
02 Ocak 2024 10:48

Yapılan toplu sözleşmeye memur emeklisi dahildir, oradaki artışı vermek zorundalar...


Kalet
Şube Müdürü
02 Ocak 2024 11:54

Temmuzda yüzde 20 enflasyon oluşursa memur ve memur emeklisi yüzde 14,7 zam alacak ancak diğer emeklililer yüzde 20yi olduğu gibi alacaklar. Dolayısıyla Ocak ayında memur emeklisi ve diğer emeklililer aynı oranda zam alsın deniyorsa, bu durumda temmuzda da memur emeklisi ve diğer emeklilerin aynı zammı alacağı sistemin getirilmesi gerekir.

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