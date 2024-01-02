yeni atanan sozlesmeli es durumu tayini

merhabalar ben kultur bakanligina 4b sozlesmeli personel olarak atandim. esim belediyede kadrolu memur, çakılı kadro olarak geciyor sanırım.1 sene sonrasinda tayin hakkim olur mu. yoksa 3 sene bekleyip asalet ile mi tayin isteyebilirim.

merhabalar ben kultur bakanligina 4b sozlesmeli personel olarak atandim. esim belediyede kadrolu memur, çakılı kadro olarak geciyor sanırım.1 sene sonrasinda tayin hakkim olur mu. yoksa 3 sene bekleyip asalet ile mi tayin isteyebilirim.