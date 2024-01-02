Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


02 Ocak 2024 10:47
yeni atanan sozlesmeli es durumu tayini
merhabalar ben kultur bakanligina 4b sozlesmeli personel olarak atandim. esim belediyede kadrolu memur, çakılı kadro olarak geciyor sanırım.1 sene sonrasinda tayin hakkim olur mu. yoksa 3 sene bekleyip asalet ile mi tayin isteyebilirim.

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