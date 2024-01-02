yeni atanan sozlesmeli es durumu tayini

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : E.Kayı Han
Çok Yazılan Konular
Üniversite düz memur4B Destek Personeli Temizlik Önlisans KadroMerkezi alımDestek Personeli Üniversite hastanesi mi yoksa kampüsü mü ?4a dan 4b ye geçiş kesin var bu soruyu artık sormayın delili benimEngelli Sağlık Mazeret TayiniMemurun 2 istifa hakkıKadroludan Sözleşmeliye Geçişte Yıllık İzin Hk.becayis Üniversitede destek personeli
Sözlük
Son Haberler
Antalya geçen yıl turizmde rekor kırdıDolar/TL 29,70 seviyesinden işlem görüyorMeclis'ten 'evlilikte 25 yılını tamamlayan kadınlara emeklilik, mahallelere nöbetçi cami' istedilerDiyanet İşleri Başkanlığı unvan değişikliği sınavı ile 27 mühendis alacakDolandırıcılara rekor ceza: 18 yıl hapis ve 120 milyon lira ceza
Editörün Seçimi
Röportaj Serisi2023 Aralık Ayı EnflasyonuAsgari ücretten memura artış mi oluyor.yeni asgari ücret 17bin 2 tlŞarkışla'da belediye işçilerine yüzde 120 zamEnflasyon Farkı, Zam Değildir! Ocak'ta Alım Gücü %50 artmayacak.Bu nasıl bir pahalılıktır arkadaş!Sizce Dünyanın En Berbat Mesleği Nedir?Yüzde 2 Sendika Barajı İptali gündemde2023/2 de 4001 ataması