Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


02 Ocak 2024 10:49
Yurt dışı görevlenirme
Tıbbi sekreter olarak gidiliyor mu acaba.Bilgisi olan cevaplarsa sevinirim

vhki6640
Aday Memur
02 Ocak 2024 11:27
gidilebilir am birim konusunda deneyim isteniyor galiba
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