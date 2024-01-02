Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


02 Ocak 2024 10:49
İstifa süreci

4/b sözleşmeli çalışırken kadrolu atanan birisi ne zaman istifa etmeli? Yeni işe başlama tebliğinden sonra edersek ve istifa işlemi uzun sürerse ne olur? Durumu yaşayan veya şahit olan varsa yardımcı olabilir mi

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