Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


02 Ocak 2024 11:09
eş durumu tayini
ben toplu kadroyla kadroya geçtim 5 aylık sağlık çalışaniyim. eşimde tarım bakanlığında kadrolu. es durumu tayini isteyebilir miyim acaba

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