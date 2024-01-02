Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


02 Ocak 2024 11:46
Müdendis Görevlendirmesi

İl Sağlık Müdürlüğünde sözleşmeli personelim. Kurum beni yatak sayısına bakmadan ve iradem dışında herhangi bir hastanede görevlendirebilir mi?

İlk geldiğimde lafı geçmişti bir mühendis küçük hastaneye gönderemezler demişti ama bununla alakalı bir kanuna denk gelmedim. Bilgisi olan aydınlatabilirse ya da yönetmelik paylaşabilirse memnun olurum.

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