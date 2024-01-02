KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


02 Ocak 2024 12:07
Mimar-Mühendis Mülakatları

Arkadaşlar bakanlıkların mimar-mühendis alımlarında mülakatta neler soruluyor? Teknik bilgi soruları neler oluyor genelde? Varsa mülakata giren yardımcı olabilir mi.


sadecemimar
Şube Müdürü
02 Ocak 2024 12:56

Mesaj yazmışsınız, ama mesaj alımlarınız kapalı

Kabaca yazıyorum bazılarını buraya

Rekonstrüksiyon nedir?

Restitüsyon nedir?

Keson Temel nedir?

Dilatasyon nedir?

Taks ve Kaks nedir?

Türk Üçgeni nedir?


memurr234
02 Ocak 2024 13:01

Teşekkür ediyorum sağ olun . Mülakata gitmeden önce okumamız gereken bir kaynak vs. önerilebilir misiniz

Toplam 2 mesaj

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