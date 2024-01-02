EGM sonuç beklemeden istifa

Geçen de başlık açmıştın tekrar cevaplayayım , eğer tekrar devlet memuru olma gibi bir düşüncen yoksa sonucu beklemeden istifa etmenin bir zararı olmaz .

Tavsiyem hemen bugün istifa dilekçeni vermen , dediğin tarihe kadar beklemen , eğer cevap gelmezse bugün vereceğin dilekçeye atıf yaparak görevden çekildiğini belirten dilekçe vermen. Bu dilekçe usule aykırı istifayı kabul ettiğini ifade eder. Fakat benim tahminim o zamana kadar dilekçene cevap geleceği . Bunu da hızlandırmak için ilçede isen imzadan erken çıkarıp ile dilekçeyi elden götürmen ve ildeki arkadaşlara rica edip Ankara?ya hızlı iletmeleri . Şimdiden direk görevden çekilmenin mantığı yok en azından cevap gelene kadar maaşın devam eder bu sürede de yıllık izin kullanırsın