Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : gubazulsgkc


02 Ocak 2024 12:21
EGM sonuç beklemeden istifa

Merhaba arkadaşlar ben sonuç beklemeden istifa etmeyi planlıyorum ayarladığım iş yerinde ilişiğimi kesmiş olmam gerekiyor 23 Ocak ? a kadar onay beklesem yetişmeme ihtimali var ancak kafama takılan bir durum var sgk belgemizde işten ayrılış nedeni kodları var 29 ve üstü disiplin cezası , yüz kızartıcı suç vs olarak geçiyor ve egm tarafıma bu tür bir kod girerse yeni işim kabul etmeyebilir . Müstafi olarak yani onay beklemeden ayrılırsam sgk belgeme hangi kod girilir bilgisi olan var mı ?


mutsuz17
Daire Başkanı
02 Ocak 2024 12:33

Geçen de başlık açmıştın tekrar cevaplayayım , eğer tekrar devlet memuru olma gibi bir düşüncen yoksa sonucu beklemeden istifa etmenin bir zararı olmaz .

Tavsiyem hemen bugün istifa dilekçeni vermen , dediğin tarihe kadar beklemen , eğer cevap gelmezse bugün vereceğin dilekçeye atıf yaparak görevden çekildiğini belirten dilekçe vermen. Bu dilekçe usule aykırı istifayı kabul ettiğini ifade eder. Fakat benim tahminim o zamana kadar dilekçene cevap geleceği . Bunu da hızlandırmak için ilçede isen imzadan erken çıkarıp ile dilekçeyi elden götürmen ve ildeki arkadaşlara rica edip Ankara?ya hızlı iletmeleri . Şimdiden direk görevden çekilmenin mantığı yok en azından cevap gelene kadar maaşın devam eder bu sürede de yıllık izin kullanırsın

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