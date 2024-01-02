Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


02 Ocak 2024 12:28
Antalya Ocak Tayini

Merhabalar Antalya da Gazipaşa ve Finike de çalışan birileri varsa acaba bilgi verebilir misiniz? Ev kiraları ya da sosyal olarak nasıl ? Teşvik ve ek mesai veriliyor mu?

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