Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : gubazulsgkc


02 Ocak 2024 12:32
Sağlık durumu Mazereti olanlar bakabilir mi?

Arkadaşlar 6 ay önce eşimin sağlık durumundan mazeret dilekçesi verdim Eylül de olumsuz sonuçlandı . Gerekli tüm evrakları sunmuştum sağlık raporu vs. Tekrar dilekçe versem yine olumsuz mu sonuçlanır ? Sağlık durumundan mazeret dilekçesi verenler sonucunuz ne oldu mazeret dilekçesi dışında başka bir şey yaptınız mı?

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