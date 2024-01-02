Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : supporters.


02 Ocak 2024 12:59
Akademisyen maaşları

Bu devlette sadece emekli ve asgari ücretli mi var.

Akademisyen maaşları yok oldu, Yoksulluk sınırının altında alınan maaşlar....

o güzel hayat,

Siz nasılsınız öyle yonetilirsiniz...

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