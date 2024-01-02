Sorularım var(Memuriyete dair)-Yeni memurum

1-)Özelde sigortalı çalışılan süreler,hizmet birleştirme kapsamına alınabiliyor mu?Alınıyor ise ne gibi faydaları olur?

2-) Bir düz memur 9/1 den yukarı her çıkışında maaşı ortalama ne kadar artar?Bu derece-kademe olaylarına pek hakim değilim.

3-)YDS puanımla maaşımda artış olması için puanım ne kadar olmalı ve ne kadarlık ekleme geliyor?

4-)Sözleşmeli ve kadrolu memurların raporlu izin hakları ne kadar?Bunlarda kaç günden sonra maaşta kesilme başlıyor ve ne kadarlık bir kesinti oluyor?