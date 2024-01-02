Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


02 Ocak 2024 13:05
Sorularım var(Memuriyete dair)-Yeni memurum

1-)Özelde sigortalı çalışılan süreler,hizmet birleştirme kapsamına alınabiliyor mu?Alınıyor ise ne gibi faydaları olur?

2-) Bir düz memur 9/1 den yukarı her çıkışında maaşı ortalama ne kadar artar?Bu derece-kademe olaylarına pek hakim değilim.

3-)YDS puanımla maaşımda artış olması için puanım ne kadar olmalı ve ne kadarlık ekleme geliyor?

4-)Sözleşmeli ve kadrolu memurların raporlu izin hakları ne kadar?Bunlarda kaç günden sonra maaşta kesilme başlıyor ve ne kadarlık bir kesinti oluyor?


volkanv38
Genel Müdür
02 Ocak 2024 13:28

1- Özelde çalışan sürelerin hizmetine sayılması için özelde çalıştığın unvan ile devlette çalıştığın unvanın aynı olması lazım. Mühendis-Mühendis gibi. Eğer aynıysa sınıfa göre 3 te 2 saydırabilirsin. Sayılan bu süreler kıdem hesabına yazılır yıllık izni erken hak etme maaş gibi şeylerde fark eder.

2-derece kademe artışlarında başta çok fark olmuyor ilerleyen zamanlarda fark açılıyor. örneğin 9/1 den 9/2 ye çıkmak 6-7 lira fark ettirir ancak 3/3 den 2/1 e inmek 8000 tl artış sağlıyor. Her derece kademeye ayrı ayrı bakman lazım belirli sabit bir tutarı yok.

3- Yds den en az 70 alman gerekir. Yaklaşık olarak 2024 yılında 96-100 arasına 900 tl, 90-95 arasına 690 tl, 81-90 arasına 450 tl, 70-80 arasına 380 tl ödeniyor. İki yıl sonunda puan yenilenmezse bir alt kademeden 5 yıl sonuna kadar ödeme devam edip durduruluyor.

4- Sözleşmeliyi bilmiyorum ama kadroluda ilk 7 güne kesinti olmuyor 7 günden sonra her güne ek ödemenin %25 i kesiliyor (50-60 tl civarı bir miktar). Tek hekim raporu yılda 40 günü geçemez, heyet raporunda kesinti de olmaz sınır da yoktur.

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