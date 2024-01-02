Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


02 Ocak 2024 13:17
Ek Derslerin Sadece İmam Hatip Okullarına Yatmış Olması.

Maalesef bizim açımızdan acı gerçek. Hem de günler önce yattı bu arkadaşlarımıza. İyi günlerde harcasınlar.

Ödeneklerinin farklı kanaldan gelmesi açıklama olarak sunuluyor.


b3rn4
Müsteşar
02 Ocak 2024 13:23

Ek dersler ilçeye göre yatıyor. Ben de eşim de imam hatipte görevliyiz. Bizim de yatmadı.


Velocıraptor
Genel Müdür
02 Ocak 2024 13:29

bizde de sadece imam hatipli arkadaşlarımıza yattı başka hiçbir okul türüne yatmadı. ayın 10'nunu beklememiz söylendi

b3rn4, 19 dk. önce

Ek dersler ilçeye göre yatıyor. Ben de eşim de imam hatipte görevliyiz. Bizim de yatmadı.

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