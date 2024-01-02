Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : supporters.


02 Ocak 2024 13:22
Öncelikli Alan Araştırma Görevlisi tam olarak nedir?

Merhabalar,

Ben özel bir üniversitede araştırma görevlisi olarak çalışmaktayım ve aynı zamanda İTÜ'de yüksek lisans eğitimi görmekteyim. Başvurmak istediğim birkaç devlet okulunda(İTÜ, YTÜ, ODTÜ) çalıştığım alanda Öncelikli Alan Araştırma Görevlisi kadrolarının açıldığını gördüm. İlgili mevzuatları vs okudum fakat tam olarak anlayamadım. Diyelim ki YTÜ'nün açtığı Öncelikli Alan Araştırma Görevlisi kadrosunu kazandım. Doktora eğitimimi YTÜ'de tamamlayıp YÖK tarafından başka bir üniversiteye mi gönderiliyorum? Yoksa tam tersi doktoramı başka bir üniversitede tamamlayıp YTÜ'ye mi dönüyorum? Bu konuda kafam karıştı, bilen varsa bilgilendirebilirse çok sevinirim. İyi günler, iyi yıllar diliyorum.

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