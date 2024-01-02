senika boykotu.

5510 sayılı kanunla engellilerin emeklilik mağduriyeti için her toplu sözleşmede hiç bir şey yapmayan Yetkili sendika üyeliğinden çekilmiş bulunmaktayım. Bu kararım umarım tün engelli kamu çalışanlarına örnek olur. bu yasa bizlerin emekliliğini önünü kesmiş bir yasadır. şuan ki limitte 7500 TL ye emekli olmak isteyenler devam edebilir sendikada üyeliğine..

5510 sayılı kanunla engellilerin emeklilik mağduriyeti için her toplu sözleşmede hiç bir şey yapmayan Yetkili sendika üyeliğinden çekilmiş bulunmaktayım. Bu kararım umarım tün engelli kamu çalışanlarına örnek olur. bu yasa bizlerin emekliliğini önünü kesmiş bir yasadır. şuan ki limitte 7500 TL ye emekli olmak isteyenler devam edebilir sendikada üyeliğine..