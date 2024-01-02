Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


02 Ocak 2024 13:45
sözleşmeli personel 14 günlük maaş farkı alır mı?

arkadaşlar merhaba. sözleşmeli personel maaş hesaplama robotundan 2024 ocak ayı için hesaplama yaptığım zaman 14 günlük maaş farkı hesaplanmıyor. sözleşmeli personel 14 günlük maaş farkı alıyor mu? kesin bir bilgiye sahip olan var mı? teşekkürler.


Karizmaunl
Şube Müdürü
02 Ocak 2024 14:07

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'ın 11. maddesinde "Ödemeler her ay başında peşin yapılır." hükmü yer almaktadır.

Bu hükümde yer alan ay başı ayın 15'i olarak uygulanmaktadır. Hükümde de yer aldığı üzere sözleşmeli personel de, memurlar gibi maaşlarını peşin olarak almaktadır.

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararının 3. maddesinde sözleşmenin 1/1/2024-31/12/2025 tarihleri arasında uygulanacağı belirtilmiştir.

Yukarıdaki hükümleri bir arada değerlendirirsek, toplu sözleşme 1/1/2024'den itibaren geçerli olduğuna göre, sözleşmeli personel de 14 günlük maaş farkı alacaktır.

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