sözleşmeli personel 14 günlük maaş farkı alır mı?

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'ın 11. maddesinde "Ödemeler her ay başında peşin yapılır." hükmü yer almaktadır.

Bu hükümde yer alan ay başı ayın 15'i olarak uygulanmaktadır. Hükümde de yer aldığı üzere sözleşmeli personel de, memurlar gibi maaşlarını peşin olarak almaktadır.

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararının 3. maddesinde sözleşmenin 1/1/2024-31/12/2025 tarihleri arasında uygulanacağı belirtilmiştir.

Yukarıdaki hükümleri bir arada değerlendirirsek, toplu sözleşme 1/1/2024'den itibaren geçerli olduğuna göre, sözleşmeli personel de 14 günlük maaş farkı alacaktır.