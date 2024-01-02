KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


02 Ocak 2024 14:09
2023/2 KPSS Tercih Sonuçları Bekleme Köşesi

Halihazırda 14-15 link boşta. Bugün gelmese de yarın sonuçların açıklanabileceğini düşünüyorum.


Mehmet-şeker
Şef
02 Ocak 2024 14:11

Açıklansın artık rüyalarıma girdi yine sınırda kalmam inşallah


Snsvgi
Aday Memur
02 Ocak 2024 14:50

Ben de geldim bekliyorum bakalım 77 puanla.


Mehmet-şeker
Şef
02 Ocak 2024 14:54

Başlığı açan arkadaş kaç puan ile nereleri yazdı


1sarıpapatya
Aday Memur
02 Ocak 2024 14:56

Mehmet siz ticarete hakkari yazdınız mı

Mehmet-şeker, 23 dk. önce

Başlığı açan arkadaş kaç puan ile nereleri yazdı


turasas2022
Aday Memur
02 Ocak 2024 15:06
keşke bugün açıklansaaa

Mehmet-şeker
Şef
02 Ocak 2024 15:06

Hayır doğudan ağrı Şırnak Ardahan I yazdım

1sarıpapatya, 21 dk. önce

Mehmet siz ticarete hakkari yazdınız mı


atiyesarı99
Aday Memur
02 Ocak 2024 15:09
bende var hakkari
1sarıpapatya, 21 dk. önce

Mehmet siz ticarete hakkari yazdınız mı


atiyesarı99
Aday Memur
02 Ocak 2024 15:10
öyle bir yazmışsın ki bir an açıklandı diye okudum kalbim durdu bu stres beni öldürecek hiçbir şey yapasım yok kafamda sürekli bezdum daaa
Mehmet-şeker, 1 saat önce

Açıklansın artık rüyalarıma girdi yine sınırda kalmam inşallah


atiyesarı99
Aday Memur
02 Ocak 2024 15:11
inşallahhhhhh herkes atanır kurtuluruz bu stresten
Toplam 9 mesaj

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