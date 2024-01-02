2023/2 KPSS Tercih Sonuçları Bekleme Köşesi

öyle bir yazmışsın ki bir an açıklandı diye okudum kalbim durdu bu stres beni öldürecek hiçbir şey yapasım yok kafamda sürekli bezdum daaa

öyle bir yazmışsın ki bir an açıklandı diye okudum kalbim durdu bu stres beni öldürecek hiçbir şey yapasım yok kafamda sürekli bezdum daaa