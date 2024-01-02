Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


02 Ocak 2024 14:13
Okuldan il-ilden valilige giden yazi

Merhaba arkadaşlar ilden valiliğe onaya giden yazi en geç kac gün içinde onaylanır dönüş sağlanır bilgisi olan paylaşırsa memnun olurum

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