Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


02 Ocak 2024 14:15
tayin yolluğu
merhaba, tayin durumunda yolluğu neye göre nasıl yapıyoruz? bilgisi olan var mı?

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