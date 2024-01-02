Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


02 Ocak 2024 14:33
2 ocak ek ders

Bugun itibariyle ek dersi yatan var mi


Ramazan212147
Aday Memur
02 Ocak 2024 15:15

Bazi haber sitelerinde yarin yatir8lacak deniliyor dogru mu

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