Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


02 Ocak 2024 14:54
Eş durumu önemli yardım

Ben attyim. Martta 1. Yokum doluyor. Eşim başka ilde uzman çavuş. Eş durumu için ne yapmam gerekiyor hemen verebilir miyim ne yapmalıyım?

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