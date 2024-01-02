Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : supporters.


02 Ocak 2024 15:00
2024 Akademik Kadro İzinleri

2024 akademik kadro izinleriyle ilgili güncel duyum ve bilgileri bu başlık altında paylaşabiliriz. Kadro bekleyen herkesin kadrosuna kavuştuğu bir yıl olsun.

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