Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


02 Ocak 2024 15:01
TİTCK Ürün denetmen yardımcılığı sözlü mülakat

Arkadaşlar sözlü mülakata girmiş olan arkadaşlarımız varsa, mülakatın nasıl geçtiğini, ne gibi sorular sorulduğunu paylaşabilirler mi? Şimdiden çok teşekkür ederim.

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