Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


02 Ocak 2024 15:01
maaşında icra olan biri teminatla kredi kartı başvurusu yaparsa kabul edilir mi ?

merhaba. maaşında icra olan biri teminatla kredi kartı başvurusu yaparsa kabul edilir mi ???


Akademik7224
Şube Müdürü
02 Ocak 2024 15:09

Bankayla görüşün, mümkünse şube üzerinden başvurunuzu gerçekleştirin. Şansınız düşük ama.


TÜRK1512
Aday Memur
02 Ocak 2024 15:15
Edilir maaş bordrosu göster yüzde 50 zam alcam de Seyyanen zam da sabit kalacak hatta o da yüzde 50 yükselecek de
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