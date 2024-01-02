maaşında icra olan biri teminatla kredi kartı başvurusu yaparsa kabul edilir mi ?

Edilir maaş bordrosu göster yüzde 50 zam alcam de Seyyanen zam da sabit kalacak hatta o da yüzde 50 yükselecek de

Edilir maaş bordrosu göster yüzde 50 zam alcam de Seyyanen zam da sabit kalacak hatta o da yüzde 50 yükselecek de