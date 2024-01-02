Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


02 Ocak 2024 15:10
Zam oranının %50 olabilmesi için bu ay ki enflasyon kaç çıkmalı?
Zam oranının %50 yi bulması için aralık enflasyonu kaç çıkmalı ?

Katre52
Şube Müdürü
02 Ocak 2024 15:16

3,46

Toplam 1 mesaj

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