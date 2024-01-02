Gündem \ Cep Telefonu ve Teknolojik Ürünler
Editörler : Lanet


02 Ocak 2024 15:15
Bir monitör arayışım var

Bir monitör arayışım var geniş oval bir model istiyorum sizce hangi marka alınır?


ÇOTANAK
Başbakan Müsteşarı
02 Ocak 2024 15:41

Samsung der susarım.


Remzi Bıyıksız
Aday Memur
02 Ocak 2024 15:42

Excalibur kullanıyorum ben oval, gayet başarılı bir monitör ayrıca gosting ölü piksel vs gibi sorunlarla da karşılaşmadım.

Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

Bir monitör arayışım varGamer klavye+mouse lazım

Sözlük

ölüler de zannediyorlar ki diriler her gün pilav üstü döner yiyo 1 Hirai Zerdüş 1 ölmeyen aşk 2 kot kafa 1 peygamber 3 Kolombiya 1 also 4 tanrı elçisi 6 asgari ücretin bir lütuf gibi lanse edilmesi 2 içinde çorba geçen şarkı sözleri 1

Son Haberler

AJet işletme ruhsatını aldı2 gencin öldüğü kazaya karışan kamyonun sürücüsü tutuklandı'Mayın avlama gemilerinin geçişine izin verildi' iddiasına yalanlamaTİM Başkanı Gültepe: 60 ülkede ihracat rekoru kırdıkİsrail casusları operasyonunun detayları ortaya çıktı

Editörün Seçimi

Röportaj Serisi2023 Aralık Ayı EnflasyonuAsgari ücretten memura artış mi oluyor.yeni asgari ücret 17bin 2 tlŞarkışla'da belediye işçilerine yüzde 120 zamEnflasyon Farkı, Zam Değildir! Ocak'ta Alım Gücü %50 artmayacak.Bu nasıl bir pahalılıktır arkadaş!Sizce Dünyanın En Berbat Mesleği Nedir?Yüzde 2 Sendika Barajı İptali gündemde2023/2 de 4001 ataması