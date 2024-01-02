Gündem \ Ekonomi
Editörler : supporters.


02 Ocak 2024 15:17
2024 yılında ekonomiye ilişkin öngörüleriniz nelerdir?

Son iki yılda halka arz edilen şirketlerin çoğunun iflas edeceği,

Parasal sıkılaşma devam ederse, GYO şirketlerinin zor durumda kalacağı,

Yine parasal sıkılaşmaya bağlı olarak borsanın iyice sığlaşacağı ve paranın borsadan çıkıp mevduata yani vadeli hesaplara kayacağı,

Borsada; patronların satışlara devam edeceği,

Altının getirisinin fazla olacağı (yatırım tavsiyesi değildir, bana inanıp altın alır, akabinde zarar ederseniz karışmam. :)

31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yere seçimlerden sonra, iliklerimize kadar zamları hissedeceğimiz, (un, şeker, çay vs. vs. yüksek oranda zamlanabilir.)

2024 yılında Nakit Kral olacaktır.


supporters.
Editor
02 Ocak 2024 16:29

ilk 3 ay hareketli geçecek , tüm firmalar takvim % 25 de olduğu halde yıllık hedefte % 60-70 e gelmeye çalışacak

seçim sonrası durgunluk, temmuzda zam yok , alım gücü düşecek ,işsizlik artacak, buna bağlı talep azalacak ve enflasyon düşüşe geçecek

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