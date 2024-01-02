Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


02 Ocak 2024 15:27
Enflasyon Düştü Alım gücü artti
Geçen ay ekmek ve kuru soğan fiyatlarını karşılaştırdım bu ay daha çok almışım şimdi birde Ocak zammı var yüzde 50 et ve tavuk Alacam bu ay

cetek
Şef
02 Ocak 2024 15:34

Ne mutlu sana.


TÜRK1512
Aday Memur
02 Ocak 2024 15:36
Protein de lazım vucuda
cetek, 1 saat önce

Ne mutlu sana.

Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

Memur Piyango Bileti alabilir mi2023 Aralık Ayı EnflasyonuAralık enflasyonu 2.76Kamu işçilerinin aşırı maaş alması nasıl engellenebilir ?Meclis 16 Ocak Salı Gününe Kadar Kapalıymış!Ocak zammı hesaplama2024 temmuz memur maaşlarıKamudaki mühendislerin maaş düzenlemesiİTO enflasyon %3.52Maaş farkı ne kadar olur

Sözlük

polonya 1 Hirai Zerdüş 1 karanlıkta işe/okula gitmek 1 güne bir söz bırak 1 ne federasyonu ulan! 2 osmanthus 1 Happiest Season 2020 1 oytun erbaş 2 içinde çorba geçen şarkı sözleri 1 The Pod Generation 2023 1

Son Haberler

AJet işletme ruhsatını aldı2 gencin öldüğü kazaya karışan kamyonun sürücüsü tutuklandı'Mayın avlama gemilerinin geçişine izin verildi' iddiasına yalanlamaTİM Başkanı Gültepe: 60 ülkede ihracat rekoru kırdıkİsrail casusları operasyonunun detayları ortaya çıktı

Editörün Seçimi

Röportaj Serisi2023 Aralık Ayı EnflasyonuAsgari ücretten memura artış mi oluyor.yeni asgari ücret 17bin 2 tlŞarkışla'da belediye işçilerine yüzde 120 zamEnflasyon Farkı, Zam Değildir! Ocak'ta Alım Gücü %50 artmayacak.Bu nasıl bir pahalılıktır arkadaş!Sizce Dünyanın En Berbat Mesleği Nedir?Yüzde 2 Sendika Barajı İptali gündemde2023/2 de 4001 ataması