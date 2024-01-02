Enflasyon Düştü Alım gücü artti

Geçen ay ekmek ve kuru soğan fiyatlarını karşılaştırdım bu ay daha çok almışım şimdi birde Ocak zammı var yüzde 50 et ve tavuk Alacam bu ay

Geçen ay ekmek ve kuru soğan fiyatlarını karşılaştırdım bu ay daha çok almışım şimdi birde Ocak zammı var yüzde 50 et ve tavuk Alacam bu ay