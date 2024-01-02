Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


02 Ocak 2024 15:44
2024 İl içi ve il dışı atamaları

Artik i̇l i̇çi̇ ve i̇l dişi atamalari ayni anda olmasi lazim, ki̇mi̇n hi̇zmet puani yüksekse o gi̇tsi̇n i̇yi̇ okula.çünki̇ adamin 350-400 puani var yillarca doğuda,i̇stanbulda çalişmiş merkez yada merkeze yakin okula bi̇le gi̇demi̇yor ama 100-150 puanli ki̇şi̇ i̇li̇çi̇nden en i̇yi̇ okula gi̇di̇yor.bakanliktan ri̇cam bu adaletsi̇zli̇k gi̇deri̇lsi̇n artik

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