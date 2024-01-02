Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


02 Ocak 2024 15:50
Yarınki son enflasyon öncesi 5 Aylık enlasfyon + %15 ocak zammı toplamı %42.66 mı yoksa %45 mi hangi

Gerçek olan hangisi ?


THE LIVIRI
Aday Memur
02 Ocak 2024 16:11
Yarın saat 10 da tüm kafamızdaki sorular yanıt bulacak hocam merak etmeyin

Md00
Memur
02 Ocak 2024 16:30

hocam yarın 3 gelirse enflasyon kümülatifle beraber 48.. kusur diye gidiyor hiç 50 falan tamamlanır dıye de hayal kurmayın net ne cıkarsa o verılecek 16 sına kadar meclıste kapalı..


Akademik7224
Şube Müdürü
02 Ocak 2024 16:34

Ben bilgi vermiyormuşum ya, biraz vereyim.

An itibariyle zam oranımız zaten %45!

Yarın enflasyon 3.45 gelirse zam oranımız %50 olacak.

Enflasyon %2.76 gelirse Zam oranımız %49 olacak. Bu kadar basit.


Mühendis5860
Aday Memur
02 Ocak 2024 16:34

Kümülatif olarak hesaplanır . Şöyle ilk altı aydaki aylık enflasyon oranlarını çarp. Temmuzda aldığın yüzde 6 ya böl. Çıkan sonucu da yüzde 15 ile çarp.(1.0909*1,0949*1,0475*1,0328*1,0343*Aralık ayı enflasyonu/1,06*1,15


murat_326
Şube Müdürü
02 Ocak 2024 16:46

%50 ye bağlarlar...

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