Kadroludan 4b Sözleşmeliye Geçişte Hizmet Süresi

Arkadaşlar Merhaba, 3 yıllık kadrolu devlet memuruyum. Herhangi bir 4b sözleşmeli memurluğa geçişimde 3+1 yıl sonra kadroya geçiyorum diye biliyorum. kadrolu memurlukta geçen 3 yılım bu süreden hesaplanır mı? yoksa baştan tekrar 3+1 yılı beklemem mi gerekir?

Arkadaşlar Merhaba, 3 yıllık kadrolu devlet memuruyum. Herhangi bir 4b sözleşmeli memurluğa geçişimde 3+1 yıl sonra kadroya geçiyorum diye biliyorum. kadrolu memurlukta geçen 3 yılım bu süreden hesaplanır mı? yoksa baştan tekrar 3+1 yılı beklemem mi gerekir?