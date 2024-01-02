KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


02 Ocak 2024 15:53
Kadroludan 4b Sözleşmeliye Geçişte Hizmet Süresi
Arkadaşlar Merhaba, 3 yıllık kadrolu devlet memuruyum. Herhangi bir 4b sözleşmeli memurluğa geçişimde 3+1 yıl sonra kadroya geçiyorum diye biliyorum. kadrolu memurlukta geçen 3 yılım bu süreden hesaplanır mı? yoksa baştan tekrar 3+1 yılı beklemem mi gerekir?

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