Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : gubazulsgkc


02 Ocak 2024 16:27
Vazife malüllüğü haklında yardım

Yaklasık 2 yıl kadar önce çalışırken bir olay ve mukavemet sonucu kırık ve sinir kopuğu sorunu yaşadım, mesleğin 7. Yılı içerisinde yim. Heyet raporum devam ederken emniyet dilim bildirir raporu istedi. Hakem hastane heyeti d dilimi verdi. Vazife malülü olarak emekliliği seçersem ne gibi haklarım oluyor, bilgi verebilecek varsa memnun olurum. Teşekür ederim

Çok Yazılan Konular

Açığa Alınma bilgisi mevcut 1000 3000 kişiden bahsediliyor. İdare Mahkemesi İade KararıEmniyet İade olanlar bilgi paylaşımı.Adalet Yok !! Mesleği bırakmakEgm Fetö idari soruşturmahani reform vardi?26 Nisan açığa alınanlarPoliste emeklilik yaşı düşsün diyorsan destek verPolise jest

Sözlük

İki Uçağın Çarpışması 2 fakir olduğunuzu belli eden sözler 1 asgari ücretin bir lütuf gibi lanse edilmesi 2 şu anda dinlenen şarkı 1 tiktok 4 doğan cüceloğlu 3 osmanthus 1 Bugün olanlar 9 A Vampire in the Family 2023 1 siber zorbalık 1

Son Haberler

AJet işletme ruhsatını aldı2 gencin öldüğü kazaya karışan kamyonun sürücüsü tutuklandı'Mayın avlama gemilerinin geçişine izin verildi' iddiasına yalanlamaTİM Başkanı Gültepe: 60 ülkede ihracat rekoru kırdıkİsrail casusları operasyonunun detayları ortaya çıktı

Editörün Seçimi

Röportaj Serisi2023 Aralık Ayı EnflasyonuAsgari ücretten memura artış mi oluyor.yeni asgari ücret 17bin 2 tlŞarkışla'da belediye işçilerine yüzde 120 zamEnflasyon Farkı, Zam Değildir! Ocak'ta Alım Gücü %50 artmayacak.Bu nasıl bir pahalılıktır arkadaş!Sizce Dünyanın En Berbat Mesleği Nedir?Yüzde 2 Sendika Barajı İptali gündemde2023/2 de 4001 ataması