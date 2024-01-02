Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


02 Ocak 2024 16:28
Yıllık İzin Hk.

19.01.2023 girişli personel 19.01.2024 tarihinde 20 gün yıllık izin hakederse 2024'ün yıllık iznini ne zaman kullanır?


ÇOTANAK
Başbakan Müsteşarı
02 Ocak 2024 16:36

https://www.memurlar.net/haber/984946/dokuz-baslikta-memurlarin-yillik-izinlerle-ilgili-bilmesi-gerekenler.html

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Kocaeli ünivetsitesi sözleşmeli personel alımZabıta Olmaya Hak Kazandım Ancak EGM PersoneliyimMarmara Üniversitesi teknikeruni hastanesinde biyomedikal muhendisiMemur özlük haklarıİşe Başlama Tebligatı HakkındaBirim değişikliği acil soruİtfaiyebecayis cumhuriyet üniversitesi

Sözlük

hangi dağda kurt öldü 2 piraye 4 şizofreni 2 The Pod Generation 2023 1 ölmeyen aşk 2 ölüler de zannediyorlar ki diriler her gün pilav üstü döner yiyo 1 asgari ücretin bir lütuf gibi lanse edilmesi 2 tanrı elçisi 6 alışveriş yaparken satıcıyla pazarlık yapmak 4 Sözlükte Yeni yıl coşkusu 28

Son Haberler

AJet işletme ruhsatını aldı2 gencin öldüğü kazaya karışan kamyonun sürücüsü tutuklandı'Mayın avlama gemilerinin geçişine izin verildi' iddiasına yalanlamaTİM Başkanı Gültepe: 60 ülkede ihracat rekoru kırdıkİsrail casusları operasyonunun detayları ortaya çıktı

Editörün Seçimi

Röportaj Serisi2023 Aralık Ayı EnflasyonuAsgari ücretten memura artış mi oluyor.yeni asgari ücret 17bin 2 tlŞarkışla'da belediye işçilerine yüzde 120 zamEnflasyon Farkı, Zam Değildir! Ocak'ta Alım Gücü %50 artmayacak.Bu nasıl bir pahalılıktır arkadaş!Sizce Dünyanın En Berbat Mesleği Nedir?Yüzde 2 Sendika Barajı İptali gündemde2023/2 de 4001 ataması