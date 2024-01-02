Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


02 Ocak 2024 16:50
Devlette çalışma kpss

Muvazzaf astsubayın 6-1 ile mesleği bırakıp başka.bir kurumda çalışması hakkında bilgi

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