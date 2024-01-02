Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


02 Ocak 2024 17:07
Mazeret tayini

Merhaba arkadaşlar,sağlık özrü ile il dışı mazeret tayini yapacağım.İl sağlık müdürlüğünden Benim rahatsızlığım yok.Babam vefat edince aileme destek olmak icin il disi tayin istedim.Tayinim cikti ,2,5 sene oldu. Fakat bulunduğum ilde baba evinde yaşamak babamı hatırlatıyor.Ayni şekilde vefat ettiği hastaneyi görmek.Bu durum için psikologtan mazeret tayini için rapor alacağım. İl saglik mudurlugunden hangi belgeyi almam gerekiyor?

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