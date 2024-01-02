KPSS ve diğer sınavlar \ TSK Personel Temin Faaliyetleri
Editörler : oto-danisman-expert


02 Ocak 2024 17:22
Rapor veriliş nedeni hakkında

Merhaba,

Öğretmen subaylık için geçen cuma bütün doktorlardan sağlam aldım fakat hastanenin sisteminde astsubay adayı olarak gözüktüğüm için rapor veriliş nedeninde astsubay adayı olarak gözüküyorum. Bugün de perteme telefon açıp durumu anlattım ve bir sorun oluşmayacağını sağlık kurulunda heyete çıkmadan önce D2'ye göre muvazzaf subay olur yazısı yazmasının yeterli olacağını söyledi. Sizce doğru mu?

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