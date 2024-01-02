Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


02 Ocak 2024 17:28
Norm fazlasi atama

Hocalarim norm fazla atamayla aynI ilcede baska okula gitcem eski okulumda 1.5 sene gorev yaptim acaba il ici tayin hakkima bu sayilir mi yoksa yeni okulumda 3 sene bastan mi baslar

Çok Yazılan Konular

%34,6 enflasyon farkı+ %15 zam ( toplam %49,6) hayırlı olsun PDR lobisinin vesayeti de elbet bitecektir (!)Ders saatleri 30 dk olsun. Haftalık ders sayısı azalsınRehberlikciler olarak 1 günümüz boş olsunMüdürün baskısı karşısında ne yapılabilir?Ek Dersler Yatmadı Vebalini Kim Ödeyecek ?Aralık ek dersleri yattı mı?Öğretmenler Ne İstiyor ?Ek ders bugün?Uzmanlık alıp derecesi verilmeyen var mı arkadaşlar ya da verilen

Sözlük

şizofreni 2 tiktok 2 moskoviyum 1 Sözlükçülerin 2024 yılından beklentileri 4 son başvuru tarihini kaçırmak 1 tanrı elçisi 9 doğan cüceloğlu 3 siber zorbalık 1 1 ocak 2024 japonya depremi 3 ölüler de zannediyorlar ki diriler her gün pilav üstü döner yiyo 1

Son Haberler

TFF'den Süper Kupa açıklaması: Atatürk ilkelerimiz tartışmaya açık olmamıştır2023'te en fazla ihracat yapılan sektörlerDolar günü 29,72 TL'den kapattıJaponya'daki depremlerde 55 kişi öldüKamu-Sen, kamu personel rejimini masaya yatırıyor

Editörün Seçimi

Röportaj Serisi2023 Aralık Ayı EnflasyonuAsgari ücretten memura artış mi oluyor.yeni asgari ücret 17bin 2 tlŞarkışla'da belediye işçilerine yüzde 120 zamEnflasyon Farkı, Zam Değildir! Ocak'ta Alım Gücü %50 artmayacak.Bu nasıl bir pahalılıktır arkadaş!Sizce Dünyanın En Berbat Mesleği Nedir?Yüzde 2 Sendika Barajı İptali gündemde2023/2 de 4001 ataması