Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
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02 Ocak 2024 17:34
Bu hafta bir gün rapor alsak tüm haftanın ek dersi kesilir mi?

Bu hafta bir gün rapor alsak Yılbaşı tatilinden dolayı tüm haftanın ek dersi kesilir mi?


hoca7979
Aday Memur
02 Ocak 2024 18:16
mesela çarşamba günü sevk aldınız ve o gün 6 saat dersiniz var 6 saat artı 10/1 den 1 saat toplamda 6+1=7saatiniz kesilir

Memleketinogretmeni
Şef
02 Ocak 2024 19:58

Yılbaşı resmi tatildi o günkü dersleri yapmış sayılıyoruz


şaşkın tarihçi
Genel Müdür
02 Ocak 2024 20:18
10a 1' den kesilmeyedebilir. ders sayısına bağlı.
hoca7979, 3 saat önce
mesela çarşamba günü sevk aldınız ve o gün 6 saat dersiniz var 6 saat artı 10/1 den 1 saat toplamda 6+1=7saatiniz kesilir

errraayn
Aday Memur
02 Ocak 2024 20:26

kesilmez hcm, ek ders çizelgenize bakın ilkin. Toplamda kaç saatlik programa giriyorsunuz, derse girmediğiniz gün kaç sat dersiniz var o ayrıntıları paylaşırsanız yardımcı olabiliriz.

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