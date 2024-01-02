Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


02 Ocak 2024 17:34
Bu hafta bir gün rapor alsak tüm haftanın el dersi kesilir mi?
Bu hafta bir gün rapor alsak Yılbaşı tatilinden dolayı tüm haftanın ek dersi kesilir mi?

hoca7979
Aday Memur
02 Ocak 2024 18:16
mesela çarşamba günü sevk aldınız ve o gün 6 saat dersiniz var 6 saat artı 10/1 den 1 saat toplamda 6+1=7saatiniz kesilir
Toplam 1 mesaj

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