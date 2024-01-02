Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


02 Ocak 2024 18:16
Boşandıktan sonra tekrar eski yerime gönderilir miyim ?

Eş durumuyla eşim sayesinde trabzondan eskişehire geldim. Fakat eşimden boşanırsam (1 yıllık evliyim)tekrar trabzona göndirilir miyim ?

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