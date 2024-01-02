Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


02 Ocak 2024 18:39
Eğitim mazeretinde iken aynı şehire tayin

İyi günler eğitim mazeretinde Erzuruma başvuruda bulundum kabul edildi ama daha çıkışımı yapıp Erzurumda göreve başlamadım bu sırada iller arası tayinde Erzurumda istediğim istasyon açıldı ve onada başvurdum. Yani eğitim mazeretinde bulunduğum şehire tayin istemiş oldum.Bu durumda red yer miyim ve eğitim mazeretinde iken tayin hakkım nasıl olur yardımcı olur musunuz ?

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