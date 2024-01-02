Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


02 Ocak 2024 19:00
büro personeli- veznedar
3 ay önce atanan 4b büro personeli döner sermayeye veznedar olarak görevlendirilebilir mi ? bilgisi olan var mı? görevlendirmeye rağmen itiraz hakkı nedir, kabul etmeme durumu var mıdır?

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