büro personeli- veznedar

3 ay önce atanan 4b büro personeli döner sermayeye veznedar olarak görevlendirilebilir mi ? bilgisi olan var mı? görevlendirmeye rağmen itiraz hakkı nedir, kabul etmeme durumu var mıdır?

3 ay önce atanan 4b büro personeli döner sermayeye veznedar olarak görevlendirilebilir mi ? bilgisi olan var mı? görevlendirmeye rağmen itiraz hakkı nedir, kabul etmeme durumu var mıdır?