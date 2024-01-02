büro personeli- veznedar

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : E.Kayı Han
Çok Yazılan Konular
4B Destek Personeli Temizlik Önlisans KadroÜniversite düz memurMerkezi alımDestek Personeli Üniversite hastanesi mi yoksa kampüsü mü ?4a dan 4b ye geçiş kesin var bu soruyu artık sormayın delili benimSözleşmeli Büro Personeli Eş Durumundan TayinKadroludan Sözleşmeliye Geçişte Yıllık İzin Hk.Memurun 2 istifa hakkıÜniversitede kadroludan çevre şeh. bakanlığı sözleşmeli büro personeline geçiş hk.Engelli Sağlık Mazeret Tayini
Sözlük
Son Haberler
Fatih Terim ile Seçil Erzan arasındaki mesajlaşmalar ortaya çıktıAsgari ücret 6 günde 7 dolar eridiASELSAN, tasarım ve lojistik üssü olması planlanan 'ASELSAN Malatya'yı kuracakDere yatağına devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandıBeşiktaş'a Genesio'dan olumsuz haber geldi, rota van Bronckhorst
Editörün Seçimi
Röportaj Serisi2023 Aralık Ayı EnflasyonuAsgari ücretten memura artış mi oluyor.yeni asgari ücret 17bin 2 tlŞarkışla'da belediye işçilerine yüzde 120 zamEnflasyon Farkı, Zam Değildir! Ocak'ta Alım Gücü %50 artmayacak.Bu nasıl bir pahalılıktır arkadaş!Sizce Dünyanın En Berbat Mesleği Nedir?Yüzde 2 Sendika Barajı İptali gündemde2023/2 de 4001 ataması