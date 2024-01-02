Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


02 Ocak 2024 19:07
Ocak iller arası bursa

Bursa tercih eden arkadaşlar kaç puan ile nereleri tercih ettiniz geçen kuralara göre baya az sayı açmış kaç puan ile kapatır sizce ?

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