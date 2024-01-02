Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : gubazulsgkc


02 Ocak 2024 19:12
Çoğunluk Memnun

Polislerin yaşadıkları zorluklar genel olarak İstanbul, Ankara ve İzmir gibi nüfusun fazla olduğu büyük şehirlerde yaşanıyor. Bu üç şehri baz aldığımızda amirleri ve şartlardan memnun olanları çıkardığımız zaman geriye kalan memurların, toplam personel sayısının %20sine denk geldiğini varsayalım. Bu da %80lik kısmın memnun olduğu anlamına gelir.

Bu %80lik kesim sürekli memnun olacağı için sistemde değişiklik yapılmayacak.

Peki bu %80 nasıl sürekli mutlu? Diyelim İstanbul'da görev yapıyorsun. En kötü yerde de çalışsan senin şikayetin en fazla 8 yıl sonra bitecek. Doğuya gittiğin zaman hele ki yoğunluk olmayan bir yere atanırsan senin bu şikayetlerin bıçak gibi kesilecek. Zaten İstanbul'dan geldiğin için cennete gitmiş gibi hissedeceksin. İşte sen artık %80e dahil edildin.

Rahata geçen sustuğu, zorlukları sadece o esnada çeken konuştuğu için bu yüzdelik her zaman bu oranda kalacak.

Zaten şikayet edenler de sistemi düzeltmek için değil, biran önce %80e dahil olmak için çaba gösteriyorlar.


Gydm
Müsteşar Yardımcısı
02 Ocak 2024 19:56
yüzdelik kısımda eksiklik var mutsuz oranı kanımca % 35 kadardır. illerde yanlışlık var mutsuz olan o yüzde 35 Lik kesim gece çalışan, sahada çalışan, ekipte olan, karakolda olan kesimdir. aynı kesim sürgün mobing , dış görev , geçici görev, kurs , seminer , eğitim gören kesimdir. uykusuzluk= mutsuzlukdur. aslında gece çalışan emniyette kaç kişi o kadar halinden rahatsız olan vardır. İstanbul Ankara İzmir de geceli gündüzlü çalışan ekipte sahada çalışanlar daha çok çalışıyor. ama adana Van Diyarbakır Edirne Elazığ artvindeki adamda streten nasibini alıyordur. Sivas Suşehrindeki Elazığ maden ideki adana feke deki Osmaniye sunbas taki afyon dinar daki konya kulu daki tunceli Çemişgezek deki adamda stresten nasibini alıyordur emin ol. kim mutlu emlak inşaat 8 5 çalışanlar TDK devlet büyükleri koruma sosyal hizmetler polisevi kantin akaryakıt ekmm silah ruhsat personel idari polislik yapan özel kalemdekiler sosyal hizmetlerdeki mutlu adamlar gece çalışmıyo
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