Çoğunluk Memnun

Polislerin yaşadıkları zorluklar genel olarak İstanbul, Ankara ve İzmir gibi nüfusun fazla olduğu büyük şehirlerde yaşanıyor. Bu üç şehri baz aldığımızda amirleri ve şartlardan memnun olanları çıkardığımız zaman geriye kalan memurların, toplam personel sayısının %20sine denk geldiğini varsayalım. Bu da %80lik kısmın memnun olduğu anlamına gelir.

Bu %80lik kesim sürekli memnun olacağı için sistemde değişiklik yapılmayacak.

Peki bu %80 nasıl sürekli mutlu? Diyelim İstanbul'da görev yapıyorsun. En kötü yerde de çalışsan senin şikayetin en fazla 8 yıl sonra bitecek. Doğuya gittiğin zaman hele ki yoğunluk olmayan bir yere atanırsan senin bu şikayetlerin bıçak gibi kesilecek. Zaten İstanbul'dan geldiğin için cennete gitmiş gibi hissedeceksin. İşte sen artık %80e dahil edildin.

Rahata geçen sustuğu, zorlukları sadece o esnada çeken konuştuğu için bu yüzdelik her zaman bu oranda kalacak.

Zaten şikayet edenler de sistemi düzeltmek için değil, biran önce %80e dahil olmak için çaba gösteriyorlar.