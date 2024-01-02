Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


02 Ocak 2024 19:32
ASEM-SUEM PERSONEL BRANŞI HAKKINDA BİLGİ

Merhabalar değerli arkadaşlarım. Malum asem suem alım ilanı geldi başvurularımızı yaptık. Kpss 80.9 Ales 82.5 puanlı biri olarak hem asem hem suemde ilk sıraya personel yazdım 2.sıraya düz. Muhtelemen iki alımdan da personel branşı için çağrılacağım. Bu forumda personel yakalı komutanlarım var mı yardımcı olabilecek bize bir görüş tavsiye de bulunabilecek teşekkür ediyorum.

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