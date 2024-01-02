Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


02 Ocak 2024 19:38
kartal koşuyolu 08-20mi acil
08-20 20-08 mesai şeklinde çalışıldığını duydum doğru mu yoksa sadece bazı birimler mi listeler boşluklu mu orada çalışan hemşire varsa yazabilir mi lütfen

Çok Yazılan Konular

ocak iller arası sonuçlar12bin küsür kadroEş durumu önemli yardımKayseri sehir hastanesiTeşvik ödemeleride % 50 artacakmı ?İller arası Tayin Açıklandı2023 yılı sağlıkta unvan değişikliği tercih ve sonrası tüm işleyişOcak Tayini Hemşire Antalya HakkındaYeni Asmtıbbi sekreter

Sözlük

siz evinizde de böyle misiniz 1 bakanlık iphone kullanıcılarını uyardı 1 cicim ayı 1 fakir olduğunuzu belli eden sözler 2 ölmeyen aşk 2 boş yapmak 1 son başvuru tarihini kaçırmak 1 2024 11 ölüler de zannediyorlar ki diriler her gün pilav üstü döner yiyo 1 asgari ücretin bir lütuf gibi lanse edilmesi 1

Son Haberler

Fatih Terim ile Seçil Erzan arasındaki mesajlaşmalar ortaya çıktıAsgari ücret 6 günde 7 dolar eridiASELSAN, tasarım ve lojistik üssü olması planlanan 'ASELSAN Malatya'yı kuracakDere yatağına devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandıBeşiktaş'a Genesio'dan olumsuz haber geldi, rota van Bronckhorst

Editörün Seçimi

Röportaj Serisi2023 Aralık Ayı EnflasyonuAsgari ücretten memura artış mi oluyor.yeni asgari ücret 17bin 2 tlŞarkışla'da belediye işçilerine yüzde 120 zamEnflasyon Farkı, Zam Değildir! Ocak'ta Alım Gücü %50 artmayacak.Bu nasıl bir pahalılıktır arkadaş!Sizce Dünyanın En Berbat Mesleği Nedir?Yüzde 2 Sendika Barajı İptali gündemde2023/2 de 4001 ataması